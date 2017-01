Fmi: importanti riforme con Renzi, ne servono ancora su banche

Roma, 16 gen. (askanews) - Il Fondo Monetario Internazionale, per bocca del suo capoeconomista Maury Obstfeld, dopo la revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell'Italia - unico grande Paese dell'Eurozona con un taglio delle stime - incoraggia il Paese ha proseguire sulla strada di forme e plaude, definendole "molto importanti" alle riforme economiche già varate dal governo di Matteo Renzi.

"L'Italia - ha detto Obstfeld in una conferenza stampa - ha avuto una bassa crescita economica per alcuni anni. Il governo Renzi ha fatto alcune riforme strutturali molto importanti che sono molto positive per il Paese e altre devono essere fatte in quella dimensione senza dubbio".

Secondo Obstfeld "un problema in particolare per l'Italia è la posizione delle sue banche e i guai degli istituti di credito. Se potessero essere risolti più efficacemente questo consentirebbe alle banche di dare più sostegno all'economia e anche di portare a una crescita maggiore. Il governo italiano, ribadisco, ha fatto riforme molto importanti in quest'area promuovendo il consolidamento nel settore bancario. Queste riforme devono essere pienamente applicate e più cose devono essere fatte per esempio nella direzione di promuovere risoluzione extragiudiziali dei prestiti, di valutare le banche più piccole non coperte dall'analisi della Bce. E c'è ancora spazio per riforme bancarie in Italia, affrontando il nodo dei crediti problematici (npl)".