Fisco, quasi azzerato stock rimborsi, restituiti oltre 14 mld

Roma, 9 feb. (askanews) - Il 2016 si è chiuso con 2 milioni e 740mila rimborsi erogati alle famiglie e alle imprese, per un importo totale pari a oltre 14 miliardi di euro, determinando quasi un azzeramento dello stock arretrato. Sono i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione di una conferenza stampa al Tesoro per illustrare i risultati del 2016.

"Lo scorso anno - ha detto il direttore Rossella Orlandi - abbiamo velocizzato i processi e, grazie all'impegno di tutti gli uffici, siamo riusciti a smaltire quasi del tutto il magazzino arretrato". Del totale dell'importo, ha aggiunto, "586 milioni di euro sono stati erogati a 730mila contribuenti senza sostituto di imposta che hanno presentato il modello 730 entro luglio: in questo modo anche chi era senza datore di lavoro ha ricevuto comunque i rimborsi in tempi brevi".

"Mi piace ricordare - ha sottolineato Orlandi - che fino a due anni fa questi stessi cittadini non avrebbero potuto presentare il modello 730 e sarebbero stati costretti a chiedere un rimborso. Mi sembra una misura di grande impatto sociale e di civiltà e siamo felici di averla realizzata".