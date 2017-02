Fisco, Cisl: sistema detrazioni critico, favorisce redditi alti

Roma, 7 feb. (askanews) - L'attuale sistema di detrazioni favorisce contribuenti e famiglie a reddito medio o alto. E' quanto rileva una ricerca della Cisl, che ha elaborato i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2015 di lavoratori dipendenti e pensionati che lo scorso anno si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale (Caf). Secondo la confederazione guidata da Annamaria Furlan il sistema premia infatti i redditi tra 70-75mila euro. Fino a 20mila euro, a usufruire delle detrazioni è solo il 40% del campione (quasi il 60% tra 35-80mila).

Ci sono "due aspetti critici", sostiene il sindacato: i "limitati effetti redistributivi" delle detrazioni per tipologia di spesa e carichi familiari e "l'accentuarsi delle diseguaglianze" legate a fattori di età, genere e settore lavorativo, frutto di una transizione demografica complessa che impone la necessità di una rivisitazione degli strumenti di sostegno fiscale; l'attuale sistema finisce dunque per "favorire principalmente i contribuenti e le famiglie a reddito medio o alto, non colpiti dal fenomeno dell'incapienza, o dove si concentra il maggiore numero di figli".

Lo studio evidenzia come le detrazioni per familiari a carico finiscano per essere molto poco utilizzate dai giovani (tra i soggetti con meno di 36 anni sono meno del 40% i contribuenti che presentano almeno un familiare a carico), dalle donne (ne usufruiscono il 36% delle contribuenti a fronte del 46% dei maschi) e dagli anziani ultrasessantacinquenni (meno del 30% presenta un familiare a carico). La Cisl propone una riforma fiscale contro le diseguaglianze.