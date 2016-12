Fisco, Cgia: nel 2017 la pressione fiscale scenderà al 42,3%

Circa 0,3 punti percentuali in meno rispetto al 2016

Roma, 23 dic. (askanews) - Il 2017 dovrebbe essere un anno positivo sul fronte delle tasse. Lo annuncia la Cgia, secondo la quale, in virtù delle novità che scatteranno dal prossimo primo gennaio, a seguito delle decisioni prese con la legge di Bilancio 2017 e con le leggi di Stabilità redatte negli anni precedenti, le famiglie dovrebbero risparmiare 2,9 miliardi e le imprese 4,5 miliardi. Il condizionale, fa sapere l'Ufficio studi della Cgia, è d'obbligo, visto che l'analisi è al netto di un'eventuale manovra correttiva e la quasi totalità delle misure previste nel 2017 non interesseranno in egual misura tutti i contribuenti italiani.

"Grazie a queste novità - segnala il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - la pressione fiscale ufficiale dovrebbe scendere nel 2017 al 42,3%: 0,3 punti in meno di quella registrata nel 2016. Sebbene in calo, siamo comunque ancora lontani dal 41,5% registrato prima della crisi, quando il rapporto debito/Pil, ad esempio, era al 100%: un dato inferiore di oltre 30 punti a quello attuale".