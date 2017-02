Fisco, 2016 da record: boom entrate e 19 miliardi lotta evasione

Roma, 9 feb. (askanews) - Un 2016 da record per gli incassi del

Fisco: dalla lotta all'evasione sono stati recuperati ben 19

miliardi, quasi il 30% in più rispetto all'anno prima, e il

gettito complessivo delle entrate ha superato la soglia dei 450

miliardi dai 436 miliardi del 2015 e i 419 del 2014. Ad

annunciare i successi raggiunti lo scorso anno dall'Agenzia delle

Entrate è stato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel

corso di una conferenza stampa a via Venti Settembre insieme al

direttore dell'Agenzia, Rossella Orlandi, a tratti commossa nel

parlare dei risultati conseguiti. Il 2016, ha detto Orlandi, "è

stato un anno straordinario dal punto di vista dei risultati

ottenuti dall`Agenzia: in dieci anni siamo passati dai 4,4

miliardi recuperati nel 2006 ai 19 miliardi del 2016".

Il titolare dell'Economia ha, invece, sottolineato come il

governo "non strizzi l`occhio agli evasori ma alle aziende e ai

contribuenti onesti". L'esecutivo "aiuta ad adempiere, a non

sbagliare e a correggere gli errori, senza approcci inutilmente

punitivi". Secondo il ministro una buona amministrazione fiscale

"non serve solo ad assicurare il gettito ma anche la giustizia

sociale" perché "il mancato adempimento crea disuguaglianze e

distorce la concorrenza".