Fincantieri, nuove navi da crociera per Norwegian Cruise Line

Roma, 16 feb. (askanews) - Fincantieri ha ricevuto dal gruppo Norwegian Cruise Line Holdings un ordine per la realizzazione di 4 navi da crociera di nuova concezione, con l'opzione per ulteriori 2 unità, destinate al brand Norwegian Cruise Line. Le unità hanno un valore di circa 800 milioni di euro ciascuna e saranno consegnate a un anno l'una dall'altra a partire dal 2022 fino al 2025, e in caso di esercizio dell'opzione fino al 2027.

Determinante per il buon fine della commessa e per la scelta da parte dell'armatore, si legge in una nota, è stato l'apporto di Cdp e di Sace, insieme a quello degli altri soggetti dell'export credit, che ha permesso a Fincantieri di proporre un pacchetto tecnico-commerciale e finanziario attraente, peraltro soggetto ad alcune condizioni.

Con circa 140.000 tonnellate di stazza lorda, quasi 300 metri di lunghezza e una capacità di ospitare 3.300 passeggeri, queste unità costituiranno la spina dorsale della flotta del futuro di NCL.

Di un ordine di tale portata, ha affermato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, il Gruppo "beneficerà in termini economici e di carico di lavoro, prolungando ulteriormente l'orizzonte occupazionale dei nostri cantieri, che non è comparabile con nessun altro settore industriale. Infine, siamo anche fieri di dare un contributo sostanziale alla crescita economica del nostro Paese che, come tutti sappiamo, richiede uno sforzo corale per recuperare le proprie quote sul mercato mondiale".