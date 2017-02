Fincantieri, Bono: chiuderemo bilancio 2016 in utile

"Lavoriamo per chiudere in utile anche 2017 e distribuire dividendi"

Monfalcone (Go), 2 feb. (askanews) - "Abbiamo avuto un 2015 difficile perché pochi hanno capito che si veniva da una situazione di crisi e di ristrutturazione. Ma dopo aver chiuso il bilancio 2015 in perdita, chiuderemo invece quello del 2016 in utile, mentre stiamo lavorando per poter chiudere il 2017 con un utile ancora maggiore che ci consenta di distribuire dividendi". Lo ha dichiarato oggi a Monfalcone, l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono.