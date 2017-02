Fincantieri: 2 navi da crociera più 4 in opzione per la Cina

Milano, 22 feb. (askanews) - Fincantieri, China State Shipbuilding Corporation e Carnival Corporation hanno firmato un memorandum of agreement vincolante per la costruzione di due navi da crociera, e ulteriori quattro in opzione, che saranno le prime unità di questo genere mai realizzate in Cina per il mercato cinese. L'accordo, soggetto ad alcune condizioni, ha un valore di circa 1,5 miliardi di dollari per le prime due navi.

A firmare questo storico memorandum sono stati l'Ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, Michael Thamm, Ceo di Carnival Asia e del gruppo Costa, e Wu Qiang, presidente di Cssc. La cerimonia di firma ha avuto luogo a Pechino a margine del Business Forum Italia-Cina, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e quello della Repubblica Popolare, Cinese Xi Jinping.

Le nuove navi saranno costruite presso il cantiere di SWS, sito del gruppo Cssc. La prima consegna è prevista per il 2023.

"Guardare allo scenario globale significa cercare di allargare i propri confini, porre le basi per far crescere ulteriormente le prospettive d'affari e accedere anche ai mercati più complessi - ha commentato Bono - Senza un simile impegno non c'è possibilità di restare competitivi nel medio e lungo periodo. Siamo dunque convinti che l'accordo di oggi rappresenti un esempio di collaborazione industriale in grado non soltanto di ribadire la nostra leadership nel settore crocieristico ma anche di creare un sistema virtuoso fra i due Paesi".