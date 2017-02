Ferrari: ricavi 2016 a 3,1 miliardi (+8,8%), utile netto +38%

Consegne a 8.014 (+4,6%), propone distribuzione cedola per 120 mln

Milano, 2 feb. (askanews) - Numeri da record per la Ferrari che si avvia quest'anno a festeggiare 70 anni. Nel 2016 le consegne totali hanno raggiunto le 8.014 unità, con un aumento di 350 unità (+4,6%) e i ricavi netti sono cresciuti dell'8,8% (+9,4% a cambi costanti), attestandosi a 3,105 miliardi.

L'utile netto 2016 è in aumento del 38% a 400 milioni, l'utile netto adjusted del 37,1% a 425 milioni. L'ebitda adjusted ammonta a 880 milioni, con un margine che si colloca attualmente al28,3% (30% al netto delle coperture valutarie), l'ebit adjusted a 632 milioni, con un incremento del margine pari a 380 pbs a 20,4% (22,2% al netto delle coperture valutarie).

L'indebitamento industriale netto è in calo a 653 milioni. Per quanto riguarda i dividendi, la società intende distribuire ai possessori di azioni ordinarie 0,635 per azione ordinaria, corrispondente alla distribuzione complessiva agli azionisti di circa 120 milioni.