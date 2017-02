Ferrari, Marchionne: valutiamo opportunità acquisto quota F1

Roma, 2 feb. (askanews) - La Ferrari sta esaminando "l'opportunità" di acquisire una quota della Formula 1. Lo ha affermato l'amministratore delegato della casa automobilistica Sergio Marchionne in una conference call con gli analisti finanziari. E di un possibile investimento, ha sottolineato Marchionne, ne ha parlato con Liberty Media, società che ha raggiunto un accordo per comprare il Formula One Group.