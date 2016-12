FedEx: gli utili del II trimestre salgono ma deludono

Ricavi +19,2% in linea alle stime per colosso Usa delle spedizioni

New York, 21 dic. (askanews) - FedEx ha chiuso il suo secondo trimestre fiscale con utili deludenti anche se in rialzo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nei tre mesi terminati il 30 novembre scorso, il colosso americano delle spedizioni ha registrato profitti per 700 milioni contro i 691 milioni del medesimo trimestre del 2015; il dato pro forma è stato di 2,8 dollari, sotto le attese degli analisti per 2,91 dollari.

Il fatturato è salito su base annuale del 19,2% a 14,9 miliardi di dollari, in linea alle previsioni ma il segmento Ground (quello che prevede consegne via terra) ha sofferto un ampliamento della rete con utili operativi in calo annuo del 12% ma ricavi in salita del 9% a 4,42 miliardi.

L'amministratore delegato Fredrick Smith ha spiegato che "le vendite e gli utili operativi totali sono saliti nonostante continui tassi di crescita bassi dell'economia globale".

In attesa dei conti, arrivati a mercati chiusi, il titolo FedEx aveva perso lo 0,57% a 198,74 dollari. Nel dopo mercato ha perso oltre il 3% ma da inizio anno ha guadagnato il 33%.