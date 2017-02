Federal Reserve decide oggi sui tassi Usa, prevista una pausa

New York, 1 feb. (askanews) - E' iniziata ieri a Washington la prima riunione del 2017 della Federal Reserve. Il comunicato con le decisioni, probabilmente un nulla di fatto sui tassi, alzati a dicembre a 0,50-0,75%, arriverà oggi alle 14, le 20 in Italia.

Non sono in calendario l'aggiornamento delle stime sull'economia e la conferenza stampa del presidente Janet Yellen, che ci saranno invece alla fine della riunione di metà marzo, la seconda dell'anno.

Gli investitori non sembrano avere molti dubbi su quello che farà la Fed: l'andamento dei future dei fed funds, usati per piazzare scommesse sulla politica monetaria, implica una possibilità del 96% per il nulla di fatto.

Secondo gli osservatori, Yellen e compagni vorranno capire meglio quale sarà l'agenda economica, soprattutto sul fronte commerciale, del presidente Donald Trump, che, come aveva promesso in campagna eletttorale, punta a varare un ampio piano di investimenti infrastrutturali, tagli fiscali, alleggerimento della regolamentazione e revisione dei trattati commerciali internazionali.