Stretta dello scorso dicembre riflette "fiducia" in economia Usa

New York, 18 gen. (askanews) - Janet Yellen si aspetta che alla fine del 2019 i tassi di interesse arrivino al 3% in Usa. E' quanto emerge dal discorso preparato per il suo intervento odierno del governatore della Federal Reserve al Commonwealth Club, San Francisco, California.

Intitolato "Gli obiettivi della politica monetaria e come raggiungerli", il discorso di Yellen spiega che "dal mese scorso, io e molti dei miei colleghi - gli altri membri del Board della Fed a Washington e i presidenti delle sedi regionali della Fed - ci aspettiamo di incrementare i tassi qualche volta fino a quando, entro la fine del 2019, saranno vicini al tasso neutrale di lungo termine del 3%".

Yellen aggiunge: "La nostra stima attuale del 3% è un punto percentuale pieno inferiore alle nostre stime di tre anni fa".

La prima donna alla guida della banca centrale Usa dice anche che il rialzo dei tassi deciso nel dicembre 2016 e pari a 25 punti base (mossa che ha portato il costo del denaro allo 0,5-0,75%) "riflette la nostra fiducia sul fatto che l'economia continuerà a migliorare".