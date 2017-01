Fca: veicoli diesel rispettano norme, pronti a collaborare

Milano, 12 gen. (askanews) - Fca US "è contrariata dal fatto che l'Epa", l'agenzia americana per la tutela ambientale, "abbia scelto di emettere una notice of violation in merito alla tecnologia di controllo delle emissioni impiegata nei motori diesel leggeri da 3.0 litri, modelli 2014-2016, della società. Fca US intende collaborare con l'amministrazione subentrante per presentare i propri argomenti e risolvere la questione in modo corretto ed equo, rassicurando l'Epa e i clienti di Fca US sul fatto che i veicoli diesel della società rispettano tutte le normative applicabili". E' quanto si legge in una nota del gruppo automobilistico.