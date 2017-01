Fca, prodotti in Italia nel 2016 oltre 1 milione di veicoli

Torino, 4 gen. (askanews) - Nel 2016 il gruppo Fca ha prodotto in Italia oltre un milione di veicoli (1 milione 11mila) con una crescita del 9% sul 2015 e di circa il 70% sul 2013, anno di avvio dei nuovi investimenti del gruppo. Lo ha sottolineato il segretario nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, presentando, oggi a Torino, i numeri produttivi degli stabilimenti del gruppo in Italia e precisando che il milione di vetture comprende sia le oltre 8mila vetture prodotte da Ferrari che i 290mila Ducato realizzati alla Sevel di Atessa. Tra le novità più importanti illustrate da Uliano quelle che riguardano Torino dove i fornitori di Mirafiori stanno già lavorando a un secondo modello, probabilmente a un Suv come il Levante Maserati a marchio Alfa. E con l'avvio della sua produzione, che Uliano ha detto dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2018 non solo dovrebbe essere assorbita tutta la manodopera ancora ferma (sono circa 2mila i dipendenti ancora in solidarietà) ma l'azienda dovrebbe tornare ad assumere altri lavoratori nello storico stabilimento torinese.