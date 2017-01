Fca, Padoan: su emissioni no elementi di scontro con Germania

Roma, 16 gen. (askanews) - Non ci sono "elementi di scontro" tra l'Italia e la Germania sul caso emissioni che coinvolge il gruppo automobilistico Fca. Lo ha affermato il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan in un'intervista al Tg3. "Non vedo - ha sottolineato Padoan - elementi di scontro con la Germania, che ha avuto un caso simile qualche tempo fa. Le posizioni del ministro Delrio sono assolutamente giuste".