Fca, Marchionne: moralismo da Epa, noi eticamente corretti

Roma, 12 gen. (askanews) - L'Agenzia per la protezione ambientale americana (Epa) ha preso una posizione "moralista" verso Fiat-Chrysler, che è stata invece sempre corretta dal punto di vista etico. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, in una conference call dopo che l'Epa ha affermato che "ancora una volta una grande casa automobilistica ha deciso di aggirare le regole ed è stata scoperta".

"L'atteggiamento moralista - ha sottolineato Marchionne - verso le case automobilistiche mi rompe l'anima. Non c'è una persona in questa azienda che ha cercato di aggirare niente. Forse possiamo essere inefficienti tecnicamente, ma non siamo amorali: se abbiamo sbagliato è per incompetenza tecnica o per svista. Non abbiamo fatto niente di sbagliato dal punto di vista etico".