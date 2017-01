Fca, Marchionne: confronto con Epa su emissioni va avanti bene

Roma, 26 gen. (askanews) - Fiat Chrysler è "nel mezzo di un confronto intenso" con la Epa (l'agenzia Usa per la tutela ambientale) sulla questione delle emissioni di alcuni veicoli con motori diesel. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, in una conference call con gli analisti finanziari. "Le discussioni stanno andando avanti bene", ha sottolineato Marchionne.

Con la Epa, ha sottolineato Marchionne, "arriveremo a una conclusione abbastanza presto". Per l'agenzia americana, Fca avrebbe usato un software per far rilevare un livello di emissioni minore rispetto a quello reale. Il gruppo automobilistico sostiene invece che non c'è stata nessuna frode e non c'è nessuna analogia con il caso Volkswagen.