Fca, Marchionne: con Trump mai parlato di una fusione con Gm

Roma, 26 gen. (askanews) - L'ipotesi di una fusione tra Fiat Chrysler e General Motors non è mai stata discussa dal numero uno di Fca, Sergio Marchionne, e il nuovo presidente americano Donald Trump. Lo ha assicurato Marchionne in una conference call con gli analisti finanziari sui risultati del 2016. "Non ho mai parlato con Trump di questa opzione - ha detto Marchionne - la nostra priorità è completare il piano industriale".

Un matrimonio tra Fca e Gm, ha aggiunto l'amministratore delegato del gruppo automobilistico italoamericano, porterebbe alla nascita del "più grande produttore mondiale di auto e camion, con base negli Stati Uniti".