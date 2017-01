Fca, governo a Germania: Italia collabora con Ue, 500X in regola

Roma, 16 gen. (askanews) - L'Italia sta "collaborando lealmente" per gli incontri alla commissione di mediazione Ue sulla Fiat 500X e "non è stato disdetto alcun appuntamento". Lo afferma il ministero dei trasporti in risposta alle accuse del governo tedesco. "Dai test sulle emissioni sui veicoli Fca, compresa la Fiat 500X - sottolinea il ministero - i veicoli risultano conformi. Non risulta che la commissione europea abbia verifiche proprie che confermino i test tedeschi sui veicoli Fca".

Nell'aprile e maggio 2016, spiega il ministero dei trasporti, "a prescindere dalla campagna di prove avviata dal ministero sui veicoli Euro 5b coinvolti dal dieselgate Volkswagen, l'Autorità di omologazione tedesca (Kba) ha chiesto con due lettere alla corrispondente Autorità italiana, la direzione generale Motorizzazione del ministero delle infrastrutture, una specifica verifica rispetto alla conformità del veicolo Fiat 500X, Euro 6, alle prescrizioni in materia di emissioni inquinanti".

La dg Motorizzazione ha fatto "le necessarie verifiche e inviato una dettagliata relazione alle autorità tedesche, dalla quale si evince che Fiat 500 X, a differenza di quanto sostenuto dalla Germania, è conforme alla normativa vigente". Sul veicolo "non è stato riscontrato alcun sistema di manipolazione 'defeat device' non ammesso dalla vigente normativa". Sulla base della normativa in vigore "si è in presenza di un defeat device vietato quando, riconoscendo il posizionamento del veicolo sul banco, interviene appositamente durante il ciclo Necd di omologazione per ridurre le emissioni".

"La strategia di controllo delle emissioni adottata da Fca - aggiunge il ministero - non prevede lo 'spegnimento' del sistema di ricircolo dei gas di scarico (Egr) decorsi 22 minuti di funzionamento del motore, come invece asserito dal Kba, ma piuttosto la sua modulazione necessaria ai fini di protezione del motore contro i rischi di danneggiamento, questo in piena compatibilità con il regolamento europeo 715 del 2007".