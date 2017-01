Fca, Epa: colosso auto ha aggirato regole ed è stato scoperto

New York, 12 gen. (askanews) - Fiat Chrysler Automobiles ha violato le regole sulle emissioni diesel, ma non è riuscita a farla franca. E' quanto sostiene l'Environmental Protection Agency (Epa), l'agenzia americana per la tutela ambientale.

"Non comunicare la presenza di software che incidono sulle emissioni è una violazione grave della legge, che può tradursi in inquinamento nocivo dell'aria che respiriamo", ha detto Cynthia Giles, responsabile dell'Office of Enforcement and Compliance Assurance dell'Epa.

"Ancora una volta, una grande casa automobilistica ha preso la decisione aziendale di aggirare le regole ed è stata scoperta", ha detto Mary Nichols, presidente del California Air Resources Board (Carb), che ha lavorato con l'Epa sulla vicenda.

"Continueremo a indagare sulla natura e l'impatto di questi dispositivi. Tutte le case automobilistiche devono giocare secondo le stesse regole e continueremo a considerarle responsabili per guadagni realizzati sfruttando vantaggi competitivi iniqui e illegali", ha aggiunto Giles.