Fca, Delrio: richieste Germania? A Italia non si danno ordini

Roma, 16 gen. (askanews) - Le richieste del governo tedesco per il caso emissioni che coinvolge il gruppo Fca sono "irricevibili". Lo ha affermato il ministro dei trasporti Graziano Delrio, secondo cui "la proposta tedesca è irricevibile, non si danno ordini a un paese sovrano come l'Italia. L'Autorità di omologazione italiana è quella deputata a stabilire la correttezza dei dispositivi e noi l'abbiamo stabilita esattamente come loro hanno stabilito l'irregolarità sulla Volkswagen. Queste sono relazioni tra buoni vicini che si rispettano".

"Noi non abbiamo niente da nascondere - ha sottolineato Delrio intervenendo al Tg1 - e i dati sono a disposizione della commissione europea, che ha messo in piedi una camera di mediazione. Ma non accettiamo imposizioni per le campagne elettorali o per le tensioni interne a un paese".