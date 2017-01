Fca, Calenda: Berlino si occupi di Volkswagen

Roma, 15 gen. (askanews) - "Se Berlino si occupasse di Volkswagen, non farebbe un soldo di danno". Così il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine della registrazione della puntata "Faccia a faccia" in onda stasera su La7 ha commentato le polemiche con la Germania sui presunti casi di disel-gate in Usa per Fca.

Riguardo poi all'Epa, ossia l'agenzia statunitense per l'ambiente che ha rilevato le anomalie per le macchine di Fca, Calenda ha aggiunto: "Di solito sono agenzie abbastanza indipendenti".