New York, 13 gen. (askanews) - Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto una indagine su Fca e sulle accuse avanzate dall'agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) che sostiene che i motori diesel di 104.000 vetture non abbiano rispettato gli standard. Lo scrive l'agenzia di stampa americana Bloomberg.