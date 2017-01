Fca: agenzia ambiente Usa la accuserà su emissioni diesel (Cnbc)

New York, 12 gen. (askanews) - Possibili problemi in vista per Fiat Chrysler Automobiles negli Stati Uniti sulle emissioni diesel.

Secondo indiscrezioni di Reuters, riportate dall'emittente televisiva Cnbc, la Environmental Protection Agency (Epa), l'agenzia americana per la tutela ambientale, accuserà la casa automobilistica di avere usato software per barare sui limiti sulle emissioni di circa 100.000 vetture.

L'agenzia ha in calendario una conference call per "un annuncio su una grande casa automobilistica" alle 11, le 17 in Italia. Nel comunicato non ci sono ulteriori dettagli.

Sulla scia delle indiscrezioni, il titolo di Fca cede il 9,83% a 10 dollari per azione.