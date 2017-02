Fastweb, in 2016 utile netto sale a 95 milioni, clienti +7%

Roma, 8 feb. (askanews) - Fastweb annuncia i risultati economico finanziari per l'esercizio 2016 che vedono clienti, fatturato e ricavi in crescita per il terzo anno consecutivo. L'esercizio si chiude con un risultato netto e una generazione di cassa positivi. Il risultato netto è stato salito a 95 milioni di euro, più che triplicato rispetto al 2015 (+239%). Lo rende noto un comunicato.

Per Fastweb - che fa parte del gruppo svizzero Swisscom - al 31 dicembre l'incremento dei clienti segna +7% (+154.000 unità rispetto a fine 2015) raggiungendo 2,4 milioni di abbonati. Il 34% dei clienti Fastweb, pari a 810.000 abbonati, è collegato alla rete di nuova generazione in fibra ottica, con una crescita del 25% rispetto al 2015, confermando Fastweb co-leader di mercato della banda ultralarga in Italia, con una quota di mercato pari al 34%.

I ricavi totali si sono attestati a 1.795 milioni di euro, con una crescita del 3,4% rispetto ai 1.736 milioni di euro del 2015.

La redditività operativa di Fastweb ha registrato una forte crescita nel 2016. Il margine operativo lordo (Ebitda) ha raggiunto 661 milioni di euro, con un incremento del 15% rispetto a 576 milioni di euro nell'esercizio precedente (+8% al netto delle partite straordinarie). La marginalità è aumentata di quattro punti percentuali attestandosi al 37%, mentre il free cash flow è stato pari a 98 milioni di euro ed è cresciuto del 119% rispetto al 2015.