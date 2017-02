Fabbisogno, Tesoro: a gennaio avanzo dimezzato a 2 miliardi

"Pesa slittamento di alcuni pagamenti per motivi di calendario"

Roma, 1 feb. (askanews) - L'avanzo del settore statale più che dimezzato a gennaio. Il mese scorso, afferma il ministero dell'economia, "si è realizzato un avanzo pari, in via provvisoria, a 2 miliardi", in riduzione rispetto all'avanzo di 4,523 miliardi di gennaio dell'anno scorso.

La riduzione di gennaio, spiega il Tesoro, "è attribuibile allo slittamento da dicembre di alcuni pagamenti per motivi di calendario, al netto del quale il risultato sarebbe pressochè in linea con quello di gennaio 2016".

"L'aumento - aggiunge il ministero - dei prelevamenti netti dai conti di tesoreria intestati alle amministrazioni locali è stato compensato dalla positiva dinamica degli incassi fiscali. Gli interessi sui titoli di Stato sono risultati sugli stessi livelli di gennaio dell'anno scorso".