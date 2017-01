Eurozona, Pil IV trim +0,5% da trim precedente e +1,8% annuo

Roma, 31 gen. (askanews) - Crescita economica in lieve accelerazione nell'area euro: nel quarto trimestre il Pil è aumentato dello 0,5 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, a fronte di un più 0,4 per cento nel terzo trimestre. Lo riporta Eurostat con la sua stima preliminare. Nel confronto su base annua la crescita è rimasta all'1,8 per cento. Nell'intera Ue a 28 il Pil è aumentato dello 0,6 per cento dai tre mesi precedenti e dell'1,9 per cento su base annua.