Eurodisney vola in Borsa, +65% dopo Opa totalitaria capogruppo

Parigi, 10 feb. (askanews) - Eurodisney come Dumbo in Borsa, a Parigi il titolo della società s'invola del 65,83 per cento a 1,99 euro, dopo che la casa madre americana ha lanciato un'Opa per rilevare il flottante residuale e procedere al delisting.

La Walt Disney Company intende infatti effettuare una ricapitalizzazione che potrebbe raggiungere 1,5 miliardi di euro e ha già rilevato il 90 per cento delle quote detenute dalla Kingdom Holding Company. In questo modo, secondo quanto riporta un comunicato, la partecipazione della capogruppo è salita dal 76,7 per cento all'85,7 per cento.

Ora Disney lancerà "un'Opa totalitaria sul residuo in circolazione - aggiunge la nota - che al raggiungimento della soglia del 95 per cento farà scattare il ritiro obbligatorio". A 2 euro per azione, il prezzo dell'offerta pubblica rappresenta un premio del 67 per cento rispetto alla chiusura del 9 febbraio. (fonte Afp)