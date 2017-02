Etihad e Lufthansa insieme per nuova partnership commerciale

Hogan: trampolino lancio per collaborazione strategica più ampia

Roma, 1 feb. (askanews) - Accordo tra Etihad e Lufthansa per una nuova partnership commerciale. La compagnia emiratina e Lufthansa German Airlines, "parte del più grande gruppo aereo europeo, hanno firmato un accordo globale di catering da 100 milioni di dollari e una lettera d'intenti, per collaborare al mantenimento, alla riparazione e alla revisione degli aerei". Questa intesa, ha detto l'amministratore delegato di Etihad, James Hogan, "costituisce il trampolino di lancio per una collaborazione strategica più ampia tra i nostri due vettori e dimostra l'impegno di Etihad e di Abu Dhabi nei confronti della nostra strategia di crescita europea".

"Le partnership - ha spiegato Hogan - sono al centro della nostra strategia e rimangono per noi fondamentali, per competere con efficacia ed efficienza in un mercato globale complesso e competitivo. La collaborazione con uno tra i brand più consolidati e famosi dell'industria dell'aviazione rappresenta senza dubbio la più importante la partnership non-equity mai annunciata con una compagnia aerea".

"Accogliamo con piacere l'opportunità di collaborare con Etihad - ha sottolineato l'ad di Lufthansa Group, Carsten Spohr, in una conferenza stampa ad Abu Dhabi - e insieme potremo creare valore aggiunto per i nostri clienti e azionisti. La partnership con Etihad si inserisce perfettamente nella strategia globale di Lufthansa Group dedicata alle nostre compagnie aeree di linea e alle nostre società di servizi".