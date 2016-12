Ericsson valuta taglio 1.000 posti di lavoro in Italia(Bloomberg)

New York, 20 dic. (askanews) - Ericsson sta valutando un taglio di mille posti di lavoro in Italia, pari a un quarto della sua forza lavoro. Lo scrive Bloomberg citando fonti vicini al dossier e sostenendo che la mossa seguirebbe la perdita di un contratto per gestire la rete wireless più grande del Paese: quella che nascerà dalle nozze con 3 Italia di Hutchison e Wind Telecomunicazioni di Wind Telecomunicazioni (la Ue ha dato l'ok alla fusione a settembre).

Visto che non è stata selezionata per il contratto - valutato un miliardo di dollari - l'azienda svedese avrebbe deciso gli esuberi. Secondo Bloomberg, è la cinese ZTE Corp ad essere vicina ad aggiudicarsi il contratto in questione, per il quale oltre a Ericsson partecipano anche Huawei Technologies e Nokia Oyj.

Ericsson attualmente gestisce la rete di Hutchison e parte di quella di Wind, sostiene una fonte del gruppo media Usa. La perdita di un contratto con quella portata mette sotto pressione Borje Ekholm, l'uomo che dal mese prossimo guiderà il gruppo svedese dopo avere trascorso un decennio nel suo consiglio di amministrazione.