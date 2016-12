Per famiglie c'è comunque un risparmio su anno precedente

Roma, 29 dic. (askanews) - Dal prossimo 1 gennaio la bolletta dell'elettricità avrà un aumento dello 0,9%, mentre per il gas l'incremento sarà del 4,7%. Lo comunica l'Autorità per l'Energia.

Nel dettaglio, per l'elettricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell'anno compreso tra l'1 aprile 2016 e il 31 marzo 2017 sarà di 498 euro, con una variazione del -1,5% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1 aprile 2015 - 31 marzo 2016), corrispondente ad un risparmio di circa 8 euro. Per il gas la spesa della famiglia tipo nello stesso periodo sarà di circa 1.022 euro, comunque con una variazione del -6,5% rispetto all'anno scorrevole, corrispondente a un risparmio di 71 euro.