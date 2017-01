New York, 18 gen. (askanews) - L'effetto Trump sul dollaro continua a farsi sentire, specialmente sullo yen. Il cross tra la valuta americana e quella giapponese è sceso sui minimi di quasi due mesi, colpa di sole due parole: "troppo forte". Per il 45esimo presidente Usa, un biglietto verde più debole sarebbe preferibile perché permetterebbe ai prodotti Made in Usa di essere meno costosi agli occhi degli acquirenti stranieri. Quelle parole, contenute in una intervista di lunedì scorso del Wall Street Journal, contribuscono a indebolire ulteriormente il dollaro. Va detto che in tempi di incertezza, gli investitori preferiscono puntare su asset considerati sicuri come appunto lo yen e l'oro, che infatti sono in rialzo.

I mercati attendono chiarezza sulle politiche economiche di Trump, che nella notte della sua vittoria elettorale (era l'8 novembre scorso) aveva promesso tagli alle tasse e spese infrastrutturali per spingere la crescita. Quelle promesse innescarano un rally nell'azionario e un poderoso sell-off dei Treasury, ma da mercoledì scorso prevale un approccio attendista: in quel giorno il successore di Barack Obama ha tenuto una conferenza stampa nella quale però non ha fornito i tanto attesi dettagli sugli stimoli fiscali. Non resta che attendere l'arrivo del miliardario alla Casa Bianca per capire quali saranno le sue intenzioni. Intanto la sterlina, ieri protagonista del maggiore balzo contro il dollaro dal 1998, torna a perdere quota: il rally di ieri era dovuto alle parole del premier britannico Theresa May su sulla Brexit.