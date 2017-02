Effetto Le Pen su spread della Francia: ai massimi da 4 anni

Roma, 6 feb. (askanews) - Non ci sono solo i titoli di Stato dell'Italia a mostrare un crescente divario di rendimento, o spread, rispetto alla Germania. Anche la Francia vede il differenziale allargarsi ai massimi da quasi 4 anni, secondo il Financial Times sulla scia delle dichiarazioni della candidata alla presidenziali di destra Marine Le Pen. Con un picco a 72 punti base, o 0,72 punti percentuali, lo spread dei tassi tra i bond francesi decennali e i Bund ha segnato il livello più elevato dal marzo del 2013.

Da un lato la Le Pen afferma di voler far uscire la Francia dall'euro (e anche dalla Nato). Dall'altro non è per nulla chiaro se vi sarà un candidato conservatore credibile, mentre l'ex premier Francois Fillon subisce crescenti pressioni per ritirarsi.

In ogni caso il differenziale Francia-Germania resta ben più basso di quello dell'Italia verso i Bund: 191 punti base di rendimento in più stamattina per i Btp decennali.