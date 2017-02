Editoria, Elkann: futuro complicato ma chance per i migliori

Torino, 9 feb. (askanews) - "Il futuro dell'editoria è indubbiamente molto complicato", ma le aziende migliori possono fare la differenza. E' quanto ha affermato John Elkann, presidente della Fca e dell'Itedi che pubblica il quotidiano "la Stampa" di cui oggi a Torino si celebrano i 150 anni. "Noi - ha detto Elkann - abbiamo dato risposte concrete con le aggregazioni avvenute, quella con il Secolo XIX, e con quelle su cui stiamo lavorando, quella con il Gruppo Espresso, proprio per poter avere delle dimensioni tali da affrontare le sfide del futuro in maniera determinante". Elkann ha definito positiva la risposta da parte dei lettori de La Stampa. "Ieri abbiamo avuto il consiglio di amministrazione dell'Itedi - ha aggiunto Elkann -. Il bilancio 2016 è in utile e la società sarà tra quelle più redditizie nell'ambito editoriale. Questo è un modo incoraggiante per arrivare ai 150 anni".

"La sfida per arrivare a 200 anni - ha proseguito Elkann a margine della mostra sul quotidiano torinese che è stata inaugurata a Palazzo Madama - è di essere in grado da parte dei giornali di raccontare il mondo e di sapere coniugare l'informazione di qualità e veritiera con le nuove tecnologie. In modo tale - ha osservato - che la generazione dei miei bambini, la cosiddetta generazione Zeta, sia interessata a leggere e a comprare giornali nelle varie forme che avranno grazie alla tecnologia". Quanto alle polemiche in corso sulla informazione e sulle false notizie, Ekann ha detto che questa è "un'opportunità da parte dei giornali di qualità, che rispecchiano la realtà". "Come dimostrano gli ultimi scoop che La Stampa è stata in grado di fare negli ultimi giorni, c'è una differenza - ha concluso Elkann -. E sono certo che i lettori sanno apprezzarla rispetto a tante altre informazioni che ci sono in giro"