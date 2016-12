Editoria, Agcom: in 5 anni perso il 30% ricavi, per Tlc il 20%

Roma, 20 dic. (askanews) - Forte calo dei ricavi per il settore dei media nel quinquennio 2011-2015, con una perdita pari al 30% per l'editoria quotidiana e periodica e di oltre il 20% per le telecomunicazioni. L'andamento molto negativo è fotografato dall'Agcom in un focus sui bilanci 2011-2015, secondo cui il comparto ha avuto "anche una decisa riduzione dei livelli di profittabilità, con il margine operativo lordo sceso mediamente dal 31,9% al 23,8% nel periodo di riferimento".

I livelli occupazionali complessivi "mostrano tra il 2011 e il 2015 una diminuzione di 14.200 addetti, contrazione che ha interessato in particolare il comparto dei servizi postali (-6mila) e delle Tlc (-5.200)". Per il settore tv, l'occupazione complessiva (21mila nel 2015) rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2011 "grazie alla crescita degli addetti di Sky e dei nuovi player quali Discovery Channel, Qvc Italia, e Viacom che compensa la riduzione dei dipendenti di Rai e Mediaset e delle imprese a diffusione locale". Gli effetti della crisi "hanno maggiormente colpito il settore dell'editoria, che ha visto una contrazione occupazionale del 16%".