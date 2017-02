Draghi: tempi difficili, tentazioni di rivoltarsi contro partner

Presidente Bce:"Dobbiamo assicurare che l'euro funzioni per tutti"

Roma, 6 feb. (askanews) - Con l'euro "abbiamo saputo creare legami che hanno resistito alla peggiore crisi economica dai tempi della Seconda Guerra mondiale. E questa era la ragion d'essere del progetto europeo - ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi durante una audizione al Parlamento europeo -: mantenerci uniti in tempi difficili, quando vi è la forte tentazione di rivoltarsi conto i propri vicini o di cercare soluzioni nazionali".

Secondo il numero uno dell'Eurotower la crisi ha mostrato che i benefici dell'euro possono essere pienamente ottenuti "solo se disponiamo di istituzioni e politiche, a livello europeo e nazionale, che assicurino che funzioni per tutti", ha affermato Draghi durante l'audizione trimestrale al parlamento europeo.

"Non dobbiamo interrompere i nostri sforzi per rendere l'unione monetaria più solida e prospera, anche se la situazione economica migliora e se le sfide in altri campi hanno magnetizzato l'attenzione. Dobbiamo e possiamo affrontare le fragilità che permangono - ha aggiunto il capo della Bce - a livello nazionale ed europeo".