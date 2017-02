Draghi: oggi come sempre l'unità è cruciale per sicurezza Europa

Roma, 2 feb. (askanews) - "L'unità è la chiave per la sicurezza dell'Europa: oggi come sempre". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo a Lubiana ad una cerimonia sull'adozione dell'euro da parte della Slovenia. "Per la nostra unione la strada da percorrere è chiara. Non voltarsi quello che ha funzionato, il nostro modello di apertura economica rafforzato dalla valuta unica. Ma aggiustando gli errori che hanno impedito che funzionasse ancor meglio, come avrebbe potuto".