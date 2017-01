Unico modo di governare problemi che Paesi da soli non risolvono

Roma, 23 gen. (askanews) - La collaborazione internazionale rappresenta "l'unico modo di governare problemi che gli Stati nazionali non riescono ormai da molto tempo a risolvere da soli", ed è a questi principi che bisogna ispirarsi "in questi giorni ricchi di richiami a cupi passati". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, nel suo intervento in occasione del conferimento del Premio Cavour 2016, a Torino.