Roma, 19 gen. (askanews) - Il decreto banche è "condivisibile" e può risolvere la crisi del settore una volta per tutte. Lo ha detto il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nel corso di un'audizione alle commissioni congiunte Finanze di Camera e Senato.

Di fronte alle emergenze bancarie scaturite con la crisi economica, ha sottolineato Vegas, mentre in Europa "la maggior parte dei governi ha ritenuto di prendere di petto il problema", l'Italia "anche a causa dei vincoli di finanza pubblica, ha scelto invece di contenere al minimo l'intervento dello Stato, puntando sulla capacità del sistema di trovare al suo interno la forza e le risorse finanziarie per superare la crisi".

"Questo approccio - secondo Vegas - ha contribuito a far sì che le debolezze del sistema bancario domestico, in partenza forse meno gravi di quelle riscontrate in altri paesi, si protraessero nel tempo, finendo per imporsi all'attenzione dei mercati come un focolaio di crisi sempre acceso".

"Il decreto legge intende appunto intervenire su questo focolaio - ha concluso - con l'obiettivo di estinguerlo una volta per tutte. In questo senso l'impianto generale del provvedimento è condivisibile e dovrebbe portare sollievo a tutto il sistema".