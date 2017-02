Dl banche, stop emendamento Ryder cup, Grasso: non è ammissibile

Roma, 8 feb. (askanews) - Stop all'emendamento al decreto banche sulla garanzia dello Stato, per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per la competizione di Golf, Ryder Cup, che verrà ospitata nel 2022 a Roma. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, prima dell'avvio della discussione generale in Aula, ha dichiarato l'emendamento approvato dalla commissione Finanze "non ammissibile".

Grasso ha spiegato che la norma introdotta nel provvedimento "non riguarda soggetti istituzionalmente preposti alla tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione che è invece la finalità propria" del decreto.

Ieri, sull'emendamento era scoppiata una polemica. I componenti della minoranza del Pd, Maria Cecilia Guerra, Federico Fornaro, Lucrezia Ricchiuti, non avevano partecipato al voto annunciando il loro 'no' in Aula. No anche da M5S e un voto contrario era arrivato anche da Forza Italia mentre la Lega aveva annunciato la sua forte opposizione in Aula.