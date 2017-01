Dl banche, Padoan: fiducia essenziale, non gettare discredito

Roma, 12 gen. (askanews) - "Fattore essenziale per un buon funzionamento del sistema bancario è la fiducia" ma no a gettare "discredito". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione sul dl banche in Senato.

"La fiducia - ha detto Padoan - è un bene pubblico ed e caratterizzata da una chiara asimmetria: è molto facile distruggerla e molto difficile ricostruirla. Nel dibattito sul sistema creditizio si è a volte gettato discredito sull'intero settore bancario italiano alimentando una percezione negativa in Italia e all'estero sbagliata e non motivata. Ritengo si tratti di un atteggiamento dannoso che mette a repentaglio la funzionalità di un settore vitale per l'economia la crescita e il lavoro".