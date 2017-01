Disoccupazione eurozona dicembre cala a 9,6%, minimo oltre 7 anni

121 mila in meno in un mese a quota 15,6 milioni

Roma, 31 gen. (askanews) - Nuova diminuzione del tasso medio di disoccupazione nell'area euro, che al 9,6 per cento a dicembre, dal 9,7 per cento di novembre, è ridiscesa ai minimi dal febbraio del 2009, quasi 8 anni a questa parte. I dati sono stati riferiti da Eurostat, l'ente di statistica comunitario, secondo cui in termini assoluti in un mese si sono registrati 121 mila disoccupati in meno nell'area euro, a 15 milioni 571 mila totali.

Nell'intera unione europea a 28 la disoccupazione è rimasta stabile all'8,2 per cento, ma i disoccupati sono diminuiti di 159 mila unità (inclusi i 121 mila in meno dell'area euro) a 20 milioni 65 mila totali.