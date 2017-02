Delrio: veicoli Fca in regola, no dispositivi defeat device

"Ci sono condizioni per risolvere il contenzioso" con la Germania

Roma, 8 feb. (askanews) - I veicoli Fca nel mirino delle autorità tedesche (Fiat 500X, Doblò e Renegade tutte e tre Euro6) sono "conformi alle normative vigenti" e con i nostri test "non abbiamo riscontrato la presenza di nessun dispositivo defeat device". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, in audizione alla Camera sulle questioni relative all'efficacia del sistema di controllo sui livelli di emissioni dei veicoli, sulle eventuali ricadute sul settore automobilistico e sull'ambiente.

Per il ministro "ci sono tutte le condizioni per risolvere in maniera favorevole il contenzioso" con le autorità della Germania.