Roma, 25 gen. (askanews) - Si riaccendono i motori sul ddl concorrenza, fermo in commissione al Senato dall'estate scorsa. Il provvedimento dovrebbe approdare nell'Aula di Palazzo Madama fra la seconda e la terza settimana di febbraio nella stessa versione licenziata ad agosto dalla commissione Industria, per poi passare alla Camera e incassare, nella migliore delle ipotesi, il via libera definitivo entro marzo, senza modifiche. È quanto è emerso nel corso di una riunione al ministero dello Sviluppo economico fra il ministro Carlo Calenda e la maggioranza, convocata con l'obiettivo di far ripartire in tempi rapidi il disegno di legge presentato al Senato quasi due anni fa.

Secondo quanto riferiscono partecipanti all'incontro, Calenda non ha escluso che il governo possa apportare nuove modifiche al testo. Correttivi potranno arrivare anche dai parlamentari anche se su questioni non sostanziali. Il prossimo passo sarà la riunione dei capigruppo del Senato che dovranno formalizzare la calendarizzazione del testo in Aula per febbraio.

"È passato troppo tempo - riferiscono fonti parlamentari - ci sono spinte e necessità di fare presto in particolare su alcuni settori come l'energia, le farmacie, i professionisti e il turismo".

Alla riunione con Calenda hanno partecipato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato, i presidenti delle commissioni Attività produttive e Industria, i relatori al provvedimento e alcuni sottosegretari.