Dbrs taglia rating debito Italia a BBB (high), trend "stabile"

New York, 13 gen. (askanews) - L'agenzia di rating Dbrs ha tagliato il rating sull'Italia a BBB (high, alto) con trend "stabile". L'agenzia - che ha sede a Toronto, in Canada, e uffici a New York, Chicago e Londra - ha rivisto il suo giudizio considerando "una combinazione di fattori inclusa l'incertezza rispetto alla abilità politica di sostenere gli sforzi per riforme strutturali e la continua debolezza del sistema bancario, in un periodo di fragilità della crescita".

"DBRS ritiene che, in seguito al referendum bocciato sulle modifiche costituzionali che avrebbe potuto fornire una maggiore stabilità di governo e la successiva dimissioni del primo ministro Renzi, il nuovo governo ad interim può avere meno spazio per passare ulteriori misure, limitando così il rialzo delle prospettive economiche", si continua a leggere nel documento che motiva la decisione. Dbrs era l'ultima grande agenzia di rating a mantenere il rating dell'Italia in area A. Fino ad oggi infatti il giudizio era A (low, basso) con trend "stabile".