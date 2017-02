Daimler Mercedes sigla un 2016 da record sugli utili:8,78 miliardi

Roma, 2 feb. (askanews) - Un 2016 da record quello del gruppo Daimler Mercedes, che nonostante alcuni cali di vendite sui camion ha realizzato un utile netto da ben 8,78 miliardi di euro. E sul 2017, secondo quanto indicato dal direttore finanziario Bodo Uebber, conta di fare ancora meglio su vendite e utili. Il risultato è cresciuto dell'1 per cento rispetto al 2015 mentre gli utili operativi, a 12,9 miliardi di euro sono aumentati del 2 per cento. Il fatturato complessivo ha raggiunto 153,3 miliardi, in aumento del 3 per cento. (con fonte Afp)