Roma, 14 feb. (askanews) - Crescita economica stabile sul finale d'anno nell'area euro: un più 0,4 per cento del Pil nel quarto trimestre rispetto ai tre mesi precedenti e un più 1,7 per cento su base annua. I dati, riportati da Eurostat, mostrano un leggero ritocco al ribasso rispetto a quelli forniti nella stima preliminare, lo scorso 31 gennaio, in cui la crescita tra un trimestre e l'altro era stata quantificata al più 0,5 per cento. Nel terzo trimestre il Pil aveva segnato un più 0,4 per cento congiuntura e e un più 1,8 per cento su base annua.

Guardando all'intera Unione europea a 28 il Pil ha segnato un più 0,5 per cento dai tre mesi precedenti e un più 1,8 per cento su base annua.

In Italia, riporta ancora Eurostat, la crescita congiunturale è risultata della metà della media dell'eurozona: più 0,2 per cento dai tre mesi precedenti, mentre la crescita su base annua si è attestata all'1,1 per cento. In Germania rispettivamente più 0,4 e più 1,8 per cento, in Francia più 0,4 per cento congiunturale e più 1,1 per cento annuo e in Spagna più 0,7 per cento e più 3 per cento annuo.