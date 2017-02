Cresce la fiducia, 1 italiano su 5 pronto a fare acquisti

Roma, 20 feb. (askanews) - Cresce la fiducia degli italiani ed aumenta la propensione agli acquisti. Un italiano si cinque è pronto a fare acquisti. Nel quarto trimestre 2016 l'indice di fiducia degli italiani risulta in crescita di un punto rispetto al trimestre precedente (a 58 punti) ma rallenta rispetto allo stesso periodo del 2015, quando si attestava a quota 61, il picco piu alto mai raggiunto dal nostro Paese dal 2010. Comunque, l'indice si mantiene ben al di sopra dei livelli di guardia. Durante la crisi, infatti, si era toccata la soglia minima dei 39 punti (quarto trimestre 2012). I dati emergono dalla Global Consumer Confidence Survey di Nielsen effettuata su un campione di 30mila individui in 63 Paesi, tra i quali l'Italia.

La propensione ai consumi si configura in aumento, la tendenza al risparmio, seppure ancora consistente, ha imboccato la via del decremento. Un italiano su quattro ritiene che la propria posizione economica sia in miglioramento.

Il dato italiano della fiducia dei consumatori viene però raffrontato con quello della media europea, che raggiunge un valore sensibilmente più alto (81 punti vs 58), trainato dalle performance di Germania (101) e Regno Unito che, nonostante la Brexit, detiene il primato nel Vecchio Continente (102). Germania e Regno Unito sono rispettivamente in crescita di 3 punti e 1 punto rispetto al quarto trimestre 2015. Rimane alto il gap che ci divide anche dalla Francia (66 punti) e dalla Spagna (86) e l'unico Paese con un livello di fiducia più basso del nostro resta la Grecia (53).