Corte Conti: situazione è drammatica, manca personale

Roma, 13 feb. (askanews) - La situazione della Corte dei Conti è "drammatica" a causa dell'assenza di personale. Ad accendere i riflettori sulla mancanza di organico è il presidente della magistratura contabile, Arturo Martucci di Scarfizzi, inaugurando l'anno giudiziario.

"Più che percentuali - ha avvertito - forse sono i numeri che rendono più chiara tale situazione: l'organicio completo magistruale comprende 611 unità; allo stato, siamo 381 unità".

Per Martucci "non è pensabile che il nuovo concorso in procinto di bando possa risolvere questo problema, sia per il numero dei posti che per i tempi necessari alla conclusione. Nelle more, è prevedibile che la situazione non migliorerà; anzi, nel corso del 2017 vi saranno ulteriori collocamenti a riposo",.